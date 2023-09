IPhone, «attacco hacker via Bluetooth sui nuovi dispositivi»: ecco come fermarlo

Paura nel mondo Apple. I clienti della famosa azienda dalla "mela morsicata" non sono così abituati agli attacchi hacker sui loro dispositivi. Dalla sua nascita, infatti, l'azienda ha sempre puntato molto sulla sicurezza dei propri dispositivi, ma nell'ultimo periodo qualcosa è cambiato. Nell'ultimo mese, infatti, durante la conferenza di hacking Def Con 2023 a Las Vegas, una notizia ha creato grande scompiglio.

Alcuni clienti hanno riscontrato che sul loro iPhone è arrivata una notifica pop-up che chiedeva di connettersi a un dispositivo Apple Tv nelle vicinanze, utilizzando le credenziali del proprio ID Apple. Un attacco hacker via Bluetooth che, però, sembra riuscire a colpire i dispositivi anche se il Bluetooth è disattivato.

Apple, l'attacco hacker via Bluetooth

Secondo quanto riferito dai ricercatori Apple a Forbes, è stato costruito un dispositivo di scarto utilizzando un Raspberry Pi, un paio di antenne e un adattatore Bluetooth. Ciò ha quindi consentito loro di convincere tutti gli iPhone nelle vicinanze che si trattava di una Apple TV e di inviare i cosiddetti pacchetti pubblicitari Bluetooth. La cosa fondamentale è che questi pacchetti non richiedono l'accoppiamento Bluetooth, quindi appaiono a tutti i dispositivi nelle vicinanze.

Ma l'attacco riscontrato non è l'unico. Un altro episodio simile è stato riscontrato e, in questo caso, è stato utilizzato un gadget hacker facilmente reperibile in commercio, chiamato Flipper Zero. Questo gadget può, tra le altre cose, falsificare i pacchetti pubblicitari utilizzando i protocolli Bluetooth Low Energy. Questo hack di Flipper Zero è in grado di inviare ripetutamente il segnale di notifica in modo che il pop-up venga visualizzato continuamente.

Come prevenire l'attacco

La buona notizia è che un utente malintenzionato dovrebbe trovarsi a distanza ravvicinata affinché l’hacking Flipper Zero funzioni, poiché ha una portata Bluetooth piuttosto limitata. Tuttavia, anche se non sono stati resi pubblici i dettagli, si è scoperto che è stata costruita una scheda amplificata in grado di trasmettere i segnali necessari su grandi distanze, potenzialmente in grado di raggiunere un raggio di chilometri.

Al momento, l'unico modo per sfuggire all'attacco hacker è allontanarsi dal raggio di azione dei dispositivi, ma quasi sicuramente Apple lavorerà per risolvere il problema grazie a nuovi aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 11:06

