Mediaset, hackerato l'account Twitter. I messaggi sospetti sulla fiction Rai, cosa è successo

L'account ufficiale di Twitter di Fiction Mediaset è stato hackerato, o almeno questo è quanto è stato dichiarato, dopo alcuni tweet molto sospetti. Ma andiamo con ordine e capiamo meglio cosa è successo.

Ieri sera, 23 luglio, è andato in onda su Rai 1 la prima puntata della docu-fiction su Raul Giardini, noto imprenditore italiano e in molti hanno iniziato a commentare gli avvenimenti della storia sui social, soprattutto su Twitter. Tra questi, tuttavia, c'era l'account ufficiale di Fiction Mediaset, usato per promuovere e aggiornare i fan sulle fiction in uscita della rete privata di Pier Silvio Berlusconi. I tweet di commento e sponsorizzazione della serie che stava andando in onda sulla rete televisiva competitor sono rimasti online per mezz'ora, prima di essere cancellati, senza aver dato nessuna spiegazione.

Che cosa avrà detto l'account Mediaset? Andiamolo a scoprire insieme.

Cosa sta succedendo a Fiction Mediaset?

Perché sta nominando Rai1? pic.twitter.com/SpRl8dLwf5 — Alessandro   (@alebattistuzzi) July 23, 2023

Hacker sui profili social ufficiali Mediaset?

Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere alcuni tweet dell'account ufficiale Fiction Mediaset che commentavano e pubblicizzavano un prodotto televisivo del competitor più diretto: Rai. Tra i tweet presi in consideraizone c'era: «Aveva così tanto da dare Raul Giardini. Dice Giovanni Minoli, ora su Rai1». Una vera e propria sponsorizzazione alla docufiction sull'imprenditore Raul Giardini.

Gli utenti di Twitter sono molto svegli e attenti a questi scivoloni e hanno subito notato questa stranezza, segnalandolo immediatamente. Dopo mezz'ora i tweet sono stati cancellati, senza fornire alcuna spiegazione.

Che cosa sarà mai successo? Un hackeraggio notato troppo tardi? O il social media manager dell'account ha sbagliato profilo, e ha pensato di essere sul proprio account privato?

