Addio a "fancubo", l'annuncio Apple fa impazzire gli utenti: «Ecco l'aggiornamento del correttore automatico negli iPhone»

Amanti dei messaggi pieni di parolacce, il vostro momento è finalmente arrivato. Per gli utenti iPhone, infatti, replicare per le rime in chat non è mai stato una passeggiata. Il correttore automatico è da sempre pronto a modificare le invettive, ma l'azienda della mela morsa ha annunciato che le cose stanno per cambiare.

Quante volte, magari in una discussione molto accesa, è capitato di scrivere una parolaccia per ribadire il concetto e, poi, magari rendersi conto che è stata storpiata in automatico dal correttore? Adesso non accadrà più.

"What the duck" is no more with Apple's new iPhone autocorrect update

Apple: «In arrivo l'aggiornamento per iPhone»

Apple, infatti, alla Worldwide Developers Conference ha annunciato che il correttore automatico andrà in pensione. La tecnologia G-rated che correggeva in automatico le parole non esisterà più dopo l'ultimo aggiornamento. «Esistono momenti nella vita in cui l'unica cosa che desideri è scrivere una parolaccia, beh, la tua tastiera lo imparerà», ha detto il vicepresidente senior dell'ingegneria del software di Apple Craig Federighi.

Un cambiamento epocale che su Twitter sta esaltando gli utenti che hanno lanciato la campagna "What the duck is finish". Una famosa storpiatura per inglesi e americani che vedono trasformare da anni la loro imprecazione in una graziosa anatra... un po' come per noi il noto "cubo" che compare quando in realtà si vorrebbe parlare di lato b.

La rivoluzione

La rivoluzione avverrà con l'arrivo del prossimo aggiornamento: iOS 17 che dovrebbe arrivare in autunno.

L'aggiornamento della correzione automatica è solo uno dei numerosi nuovi aggiornamenti e migliorie provenienti da Apple. Un'altra novità per Apple è l'auricolare per realtà virtuale Vision Pro dell'azienda, il primo grande prodotto rilasciato dall'azienda. L'auricolare, che costa quasi 3.500 euro, è stato definito il primo computer spaziale al mondo, secondo Apple, e sarà disponibile il prossimo anno.

