Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, fino al 22 aprile aperte le candidature per i volontari

Fino al 22 aprile c'è la possibilità di entrare a fare parte dei volontari degli Internazionali BNL d'Italia di tennis che si disputeranno al Foro Italico di Roma dall'8 al 21 maggio 2023. Lo rende noto l'organizzazione del torneo.

«Gli Internazionali BNL d’Italia quest’anno sono ancora più ricchi e avvincenti, grazie all’upgrade ottenuto da ATP e WTA ora sono quasi da considerare un “Grande Slam”. Per la prima volta, infatti, i tabelloni di singolare saranno da 96 giocatori (erano 54 fino allo scorso anno). Ci saranno dunque più partite e più giorni di torneo, offrendo così uno spettacolo straordinario a tutti gli appassionati di tennis.

Una rivoluzione che coinvolgerà tutti. Se lo vorrai anche tu potrai far parte del gruppo Volontari degli Internazionali BNL d’Italia, che dal 2 al 21 maggio saranno l’anima del torneo».

Internazionali di Roma, presentata l'80esima edizione: le novità del torneo al Foro Italico

«Se hai un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, e puoi garantire la presenza per tutta la durata della manifestazione a titolo completamente gratuito (è previsto solo il vitto in base all’effettivo impiego quotidiano) con un impegno variabile tra le 6 e le 8 ore giornaliere, inviaci la tua candidatura.

Come? Basterà compilare il modulo di richiesta on line a questo link, allegare una foto in formato 400×330 e aggiungere la copia di un documento di identità valido».

«Dopo averlo fatto verrai contattato per un colloqui conoscitivo che si svolgerà negli uffici della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a Roma. Se la tua partecipazione fosse confermata in base alle esigenze tecnico-organizzative dell’evento, sarai invitato ai meeting di preparazione e inserito nel gruppo operativo. Perché aspettare? Affrettati, le richieste devono essere presentate entro e non oltre il 22 aprile 2023. Volontari degli Internazionali BNL d’Italia, cambia la tua storia al Foro Italico!»

