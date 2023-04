Sinner e Sonego, tutto facile a Montecarlo. Sonego si arrende a Medvedev

di Daniele Petroselli

Comincia velocemente il Masters 1000 di Montecarlo per Jannik Sinner. Al secondo turno l'altoatesino supera Diego Schwartzman, numero 37 al mondo, anche grazie a un problema fisico dell'argentino, che lascia il match quando era sul 6-0 3-1 per l'italiano. «Non è facile arrivare da Miami e adattarsi, ma mi sento bene e spero di continuare così», ha poi ammesso Sinner, che agli ottavi di finale sfiderà Hubert Hurkacz: «Lo conosco molto bene, e mi aspetto un match complicato. Lui ha avuto già due match complicati, ma la palla qui rimbalza molto alta e lui serve bene. Dovrò alzare il mio livello».

Musetti batte Nardi nel derby tutto italiano

Nel derby italiano tutto facile Lorenzo Musetti, che ha battuto con un doppio 6-0 Luca Nardi e che ora affronterà Novak Djokovic. «In questo momento di sfiducia, affrontare Djokovic è una sorta di premio che ho meritato, giocando bene - ha detto nella conferenza post match l'azzurro -. Non devo accontentarmi ma devo entrare in campo per battere il n.1 al mondo. I precedenti con Nole mi sono serviti. Non solo per il tennis ma per la vita in generale».

Niente da fare per Sonego

Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, che invece ha perso 6-3 6-2 contro il più quotato russo Daniil Medvedev, che agli ottavi incontrerà il tedesco Zverev.

