Sinner, quanto guadagna per la vittoria a Miami? Tutti i prize money (dal primo turno alla finale)

di Redazione web

Jannik Sinner ha vinto il Miami Open 2024. In finale ha liquidato in due set Grigor Dimitrov con un perentorio 6-3, 6-1. Una vittoria che gli consente di scalare il ranking Atp, dove scalza Alcaraz e ora può puntare a Djokovic. Ma che ha un ritorno, ovviamente, anche economico.

Il prize money

Il Masters 1000 americano ha un prize money complessivo che va oltre gli 8 milioni di euro: 8 milioni e 262mila euro, per la precisione. Con il passaggio in finale aveva già messo in cascina 250mila dollari, e grazie ai prize money dei turni precedenti aveva già accumulato qualcosa come 540mila euro. E dopo la vittoria? Il prize money per il campione è pari a 1.015.458 euro. Che si aggiungono ai 1000 punti Atp.

I premi degli altri

"L'incasso" minimo per un partecipante al Miami Open è di 21.463 euro e 10 punti ATP: a tanto dà diritto la partecipazione al primo turno. Per il secondo il prize money è 31.848 euro (e 30 punti ATP). Terzo turno: 54.557 euro, 50 punti. Ottavi: 93.237 euro, 100 punti. Quarti di finale: 170.781 euro, 200 punti. Semifinale: 300.021 euro, 400 punti, Finale: 540.039 euro, 650 punti. Vincitore: 1.015.458 euro, 1000 punti Atp.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 07:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA