Sinner demolisce Medvedev, il russo litiga col suo allenatore durante il match: «Vieni qua tu, vediamo se ci riesci»

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev per la quinta volta consecutiva e il russo sbotta. Durante il match con l'italiano, il numero 4 al mondo si è girato verso il suo allenatore Gilles Cervara e gli ha urlato: «Vieni tu, guarda se ci riesci». Il momento di nervosismo è arrivato a match quasi finito, sul 5-1 del secondo set, finito poi 6-2.

Vincendo la finale con Dimitrov, Sinner raggiungerà il traguardo del numero 2 al mondo superando Sinner. Ma intanto si gode la vittoria, la quinta di fila sul russo, che a Miami era detentore del titolo. Se a Melbourne l'altoatesino ha dovuto mettere in scena una rimonta spettacolare per avere la meglio sul 28enne di Mosca, sul veloce di Miami quasi non ha avuto pietà, protagonista di una prestazione spettacolare che in poco più di un'ora gli ha permesso di annichilire il rivale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 11:15

