Maria Braccini, chi è la fidanzata di Sinner: dal primo incontro al "patto di riservatezza", la loro storia

A poche ore dall'attesissima finale dell'Atp Masters 1000 di Miami, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, ma non solo. Ad interessare moltissimi fan, infatti, saranno anche i presenti sugli spalti. Tra questi, anche Maria Braccini, la fidanzata dell'altoatesino.

Maria Braccini, chi è

Ha 23 anni, è un'influencer da 314 mila followers e da circa due anni è accanto al tennista italiano più forte del momento. Nata in India ma cresciuta in Italia, Maria Braccini vive ora a Montecarlo, dove ha deciso di trasferirsi insieme a Jannik Sinner. Figlia di una commerciante molto conosciuta a Montevarchi (Arezzo) e di un ingegnere stanziato in Germania, ha una sorella più grande e un fratello minore, ancora al liceo. Dopo il liceo scientifico decide di lasciare la città più importante del Valdarno aretino per seguire il suo fidanzato, conosciuto dopo una vacanza di famiglia in Val Pusteria.

Il "patto di riservatezza"

Nonostante la loro storia sia ormai sotto gli occhi di tutti, Maria Braccini e Jannik Sinner preferiscono non comparire insieme sui social. Tra i due, infatti, pare ci sia proprio un patto di "massima riservatezza", nato dopo alcuni battibecchi relativi proprio alla gestione delle foto online della ragazza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA