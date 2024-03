Miami, Alcaraz eliminato da Dimitrov: Sinner nuovo numero 2 del mondo se vince il torneo. Oggi Jannik sfida con Medvedev

di Redazione Web

Mentre si attende stasera la sfida tra Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov raggiunge il tedesco Alexander Zverev nell'altra semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Miami. Sul cemento della Florida il 32enne bulgaro n.12 al mondo è riuscito infatti a eliminare ai quarti il n.2 del ranking, il 20enne spagnolo Carlos Alcaraz: 6-2 6-4 il punteggio finale. Non ci sarà dunque il rematch di Indian Wells, dove in finale Alcaraz ha battuto il sudtirolese.

Sinner vede il numero 2 della classifica Atp

Con la sconfitta di Alcaraz, Sinner ha l'occasione del sorpasso nella classifica Atp. Per riuscirci, Jannik dovrà conquistare il torneo di Miami, ancora mai vinto in carriera. Lo scorso anno si fermò in finale, battuto proprio da Medvedev, che stavolta sfiderà in semifinale.

Sinner-Medvedev, orario e dove vederla

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi a Miami. Il match è previsto dopo le 20 italiane, ma come al solito potrebbe ritardare in base allo svolgimento degli altri match. I due si ritrovano per la prima volta dopo la finale degli Australian Open, vinta da Sinner in 5 set.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 08:08

