Sinner da Meloni: oggi pomeriggio l'incontro tra il premier e il tennista a Palazzo Chigi

di Redazione web

Jannik Sinner è tornato in Italia dopo la vittoria agli Australian Open di Melbourne. Tra le prime tappe, ci sarà Palazzo Chigi. Il tennista sarà ricevuto martedì pomeriggio dal premier Giorgia Meloni, che vuole celebrare il grande successo dello sportivo italiano più amato del momento.

Gli appuntamenti: Mattarella, poi Sanremo?

Sinner ha rinunciato agli Open di Marsiglia (con qualche polemica degli organizzatori) in programma dal 5 all'11 febbraio per recuperare le forze, ma anche per gestire gli impegni. Come detto, vedrà Meloni da solo, poi sarà al Quirinale da Mattarella insieme alla squadra con cui ha vinto la Davis a dicembre. Oltre ad altri impegni con gli sponsor, Amadeus spera che lo raggiunga a Sanremo. «Vieni quando vuoi», ha detto. Attesa una risposta nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA