Sinner, Sesto Pusteria non festeggia la vittoria agli Australian Open: il paese di Jannik a lutto per la morte di Monika e i suoi due figli

Tutta Italia ha festeggiato Jannik Sinner per la vittoria agli Australian Open. Tutta, o quasi. A fare eccezione è Sesto Pusteria, il paese dove il tennista italiano è cresciuto, a pochi chilometri dal confine austriaco. Quasi un paradosso. Ma il motivo è subito evidente. Tutta la comunità è in lutto per la morte di Monika Stauder, e dei suoi due figli Matthäus (7 anni) e Kassian (10).

Il lutto

A Sesto Pusteria la famiglia di Sinner gestisce ancora una casa vacanze (Haus Sinner). Lunedì 22 gennaio, Monika e i suoi tre figli, tutti di Sesto, sono rimasti vittime di un terribile incidente stradale in Austria. Solo uno dei bambini è sopravvissuto con ferite gravi.

Ieri, nella chiesa dei Santi apostoli Pietro e Paolo, si sono tenuti i funerali delle tre vittime ai quali hanno partecipato tutti, compreso il sindaco Thomas Summerer. «Siamo in lutto e non è il momento di festeggiare Jannik», ha detto il primo cittadino. «Il ragazzo è rimasto uno di noi e anche sua famiglia è normalissima e con i piedi per terra. I genitori gli hanno trasmesso i valori che contano nella vita», conferma il sindaco Thomas Summerer.

