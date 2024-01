Sinner rinuncia all'Atp di Marsiglia: ecco quando tornerà in campo

di Redazione web

Jannik Sinner rinuncia all'Atp di Marsiglia, in programma dal 5 all'11 febbraio. Il circus torna in Europa, prima dei tornei americani sul cemento, ma il campione degli Australian Open si ferma due settimane. Poi, tornerà in campo per proseguire la sua corsa verso la conquista del numero 1 nel ranking.

Quando gioca Sinner

Per rivedere Sinner in campo si dovrà aspettare il 12 febbraio, ossia l'inizio del torneo Atp 500 di Rotterdam. L'altoatesino ritroverà anche Medvedev, vincitore in carica in Olanda e numero 3 del ranking (distante solo 455 punti).

Nelle settimane "libere", oltre ad allenarsi, Sinner incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per celebrare la vittoria di Melbourne, ma anche quella della Coppa Davis. L'incontro in Quirinale si doveva tenere a dicembre ma è stato rimandato. Appuntamento fissato per giovedì prossimo. Amadeus ha invitato Sinner a Sanremo, ma il tennista non ha ancora fatto sapere se parteciperà o meno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 15:54

