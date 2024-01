Sinner, quanto guadagna al mese il tennista? Lo stipendio "da record" di Jannik

Stipendi e incassi da record per il campione azzurro di tennis Jannik Sinner, che ieri si è conquistato la vittoria agli Australian Open facendo la storia del tennis italiano.

Nel 2023, anno in cui il tennista ha visto la sua ascesa tra i top players scalando la classifica dal quindicesimo posto al quarto in meno di un anno, avrebbe incassato più di 31 milioni solo con i tornei Atp e la vittoria in Coppa Davis. Ma quanto gudagna al mese Sinner? Andiamo a vedere nel dettaglio, tutti i suoi incassi da quando ha cominciato a volare.