Sinner, chi sono papà Hanspeter e mamma Siglinde: lui cuoco, lei cameriera nel rifugio. Ora gestiscono una pensione

Jannik Sinner campione dal volto pulito e con una famiglia “normale”. Ma chi sono i genitori della nuova stella del tennis italiano? A Sesto Pusteria (Bolzano) la privacy non esiste. Nel paesino di 1.900 anime nel cuore delle Dolomiti tutti sanno tutto; ora però per i Sinner è diventato davvero difficile avere una vita normale, anche se gli amici e i compaesani li fanno scudo. Riservatezza è infatti la parole d'ordine. Il legame tra Jannik e sua famiglia è forte («auguro a tutti i bambini di avere la libertà che mi hanno dato i miei genitori»), ma anche pacato, come testimonia lo stesso tennista che riporta la telefonata dopo il successo a Melbourne («erano con amici a festeggiare e io non volevo disturbare la festa»). A Montecarlo è molto più semplice dribblare i fotografi e tifosi. Il palazzo, nel quale vive Jannik, è off limits.