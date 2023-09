Coppa Davis, Fognini furioso dopo l'esclusione: «Poco rispettoso, non me lo merito». L'attacco choc

di Redazione web

Fabio Fognini, non convocato dall'Italia per la prossima Coppa Davis, è furioso. Al telefono con l'ANSA, il tennista azzurro si sfoga dopo la notizia della sua esclusione dalla squadra italiana: il capitano Filippo Volandri, per la sfida a Canada e Svezia, ha infatti convocato Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e la coppia Bolelli-Vavassori per il doppio. Assenti le due superstar del tennis azzurro, Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Matteo Berrettini parla dopo l'infortunio agli Us Open: «Sono in contatto con i medici. Ora aspetto»

Rafa Nadal non sarà al Roland Garros: «Mi fermo per i prossimi mesi. Il 2024 sarà il mio ultimo anno»

L'ira di Fognini: «Poco rispettoso»

Riguardo Fognini, diversi organi di stampa avevano parlato di acciacchi fisici, ma lui nega tutto: «Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA