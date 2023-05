Rafa Nadal non sarà al Roland Garros: «Mi fermo per i prossimi mesi. Il 2024 sarà il mio ultimo anno»

di Redazione Web

Nadal ha annunciato che non parteciperà al Roland Garros. Il tennista spagnolo ha confermato che non ci sarà in Francia: «Non giocherò nei prossimi mesi a causa dell'infortunio. Dunque non potrò partecipare al Roland Garros». Nadal, di fronte ai giornalisti e in diretta sui social, ha poi detto: «Potete immaginare quanto sia difficile per me. Cercherò di rigenerare il mio corpo e l'intenzione è di tornare alla fine dell'anno, il 2024 sarà il mio ultimo anno da atleta».

Nadal annuncia lo stop per i prossimi mesi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 18:09

