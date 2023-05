Internazionali, Djokovic eliminato: «Pioggia e freddo, mai vista Roma così». Domani in campo Medvedev e in serata Tsitsipas

di Claudia Faggioni

Gli Internazionali Bnl d’Italia perdono nei quarti di finale il campione uscente - e amatissimo dal pubblico del Foro - Novak Djokovic. Dopo l’uscita a sorpresa anche del nuovo numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, la sfida al trono romano è apertissima. Totalmente inaspettata è stata la sconfitta di Djokovic per mano del 20enne danese Holger Rune, numero 7 del mondo, con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. Una partita tesissima, sospesa per quasi un’ora causa pioggia, con entrambi i giocatori costretti anche a chiamare un medical time-out (Rune per un problema al ginocchio, Djokovic probabilmente per un calo di pressione).

Rune: «Orgoglioso dei complimenti di Nole»

«È stato un grande match», ha commentato Rune. «Sono partito alla grande, mettendolo subito sotto pressione. Mi piace giocare contro di lui, è sempre una battaglia, e mi fa capire cosa devo migliorare del mio tennis e cosa sta funzionando bene: se funziona contro Novak, funziona praticamente con tutti. Sono felicissimo. I complimenti di Nole? Mi rendono orgoglioso, devo lavorare ancora tanto per raggiungere i suoi livelli. Resto umile e penso solo al campo».

Djokovic: «Condizionato da freddo e pioggia»

«Lui ha giocato troppo bene per la maggior parte della partita», ha invece ammesso Djokovic. «È un giocatore dinamico, molto talentuoso.

Ruud conquista la semifinale contro Rune

In serata, il norvegese numero 4 del mondo Casper Ruud ha sconfitto l’argentino Cerundolo con il punteggio di 7-6 6-4 in poco più di due ore di gioco. Ruud e Rune si affronteranno dunque nella prima semifinale.



Domani (giovedì) in campo gli altri due quarti con Medvedev e Tsitsipas

Domani in campo le altre due sfide di quarti di finale: il qualificato tedesco Hanfmann, capace di battere in tre set il russo numero 6 del mondo Rublev, sfiderà nel pomeriggio l’altro russo (n.3) Medvedev, mentre in serata il greco numero 5 Tsitsipas affronterà il croato Coric (n.15).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 22:30

