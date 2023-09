Us Open, un misterioso virus sta mettendo Ko i tennisti, «Mi sento uno zombie»

di Redazioe web

Nausea, mal di testa, tosse e raffreddore. Diversi tennisti degi Us Open in corso a New York sono stati costretti a ritirarsi a causa di sintomi riconducibili alla nuova variante Covid Pirola, anche se non ci sono conferme. In molti si sono sentiti male: Dominic Thiem, Iga Świąteke Christopher Eubanks hanno raccontato di essersi sentiti male al punto da vedere le loro prestazioni calare. Ons Jabeur ha ammesso di essersi sentita uno «zombie».

Il malessere che ha colpito gli Us Open, forse Covid Pirola

Durante gli Us Open diversi tennisti hanno accusato malesseri vari, troppi per pensare che si tratti di pura casualità. E così, pur senza conferme, torna lo spettro del Covid, in particolare della variante Pirola, che si sta diffondendo sempre di più negli Stati Uniti, dove si rivedono tante mascherine.

Alcuni tennisti coinvolti

Dominic Thiem è rimasto piegato sulla sedia della sua postazione a causa di un malore alla pancia: alla fine del primo set, dopo una pausa fisiologica, si accorge che c'è qualcosa che non va ma riprende a giocare, poco dopo alza bandiera bianca e si ritira. "Mi sento uno schifo", fu l'espressione utilizzzata dal campione per dire che non riusciva più a giocare.

Stessa cosa è sucessa anche a Petra Kvitová contro Caroline Wozniacki. Chris Eubanks è scappato dal campo prima della chiusura di uno scambio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 20:58

