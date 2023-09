Ben Shelton va in semifinale agli Us Open contro Novak Djokovic. Chi è la nuova stella del tennis Usa

di Redazione web

Ben Shelton è in semifinale allo Us Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Ѐ la sua prima volta in carriera. Lo statunitense, numero 47 del mondo, ha vinto il derby a stelle e strisce con Frances Tiafoe, numero 10 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2, 3-6, 7-6 (9-7), 6-2 in 3 ore e 9 minuti. L'ostacolo che Shelton troverà lungo il suo cammino per la finale del torneo statunitense sarà Novak Djokovic, che ha battuto Taylor Fritz 6-1 6-4 6-4.

Chi è Ben Shelton

Ben Shelton è la nuova stella del tennis statunitense. Otto mesi dopo i quarti agli Australian Open, il 20enne di Atlanta si è qualificato alle semifinali degli US Open, diventando così il terzo giocatore Under 21 nell'era Open a giocare la prima semifinale ATP in carriera in uno Slam dopo Gustavo Kuerten e Wayne Ferreira.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 15:22

