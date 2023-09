Sinner eliminato dagli US Open, l'italiano battuto in cinque set da Zverev agli ottavi di finale

di Redazione web

Si ferma agli ottavi di finale il sogno di Jannik Sinner agli US Open. L'italiano è stato battuto da Alexander Zverev in cinque set (6-4/3-6/6-2/4-6/6-3). L'esperienza americana dell'altoatesino si chiude con la vittoria del 1000 a Toronto (il primo della carriera) e un ottavo di finale al Master deludente per le sue ambizioni, ma "onesto" vista la bravura e lo stato di forma del suo avversario.

Sinner battuto da Zverev

Il match, durato 4 ore e 40 minuti, è stato una battaglia sportiva, nella quale il più esperto dei due ha avuto la meglio grazie a un break conquistato all'inizio del quinto set, dal quale Sinner non è più riuscito a risalire. Sinner era l'ultimo italiano in gara a New York. Zverev incontrerà Alcaraz ai quarti di finale.

