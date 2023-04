Berrettini trema a Montecarlo con Cerundolo ma passa. Ora sfida a Rune

di Daniele Petroselli

Va avanti col brivido Matteo Berrettini, che nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo batte l'argentino Francisco Cerundolo per 5-7 7-6 6-4 e approda agli ottavi.

Matteo perde il primo set dal 5-0, poi lotta e riemerge

Nel primo set sembra tutto facile per il romano, che strappa subito il servizio all'avversario e vola sul 5-0. Poi un passaggio a vuoto incredibile per il numero 22 ATP, che cala vistosamente soprattutto sulla prima di servizio e si fa rimontare dall'argentino, che chiude clamorosamente sul 7-5. Più equilibrio nel secondo set, con Berrettini che tiene botta e riesce a spuntarla per 7-6 solo dopo una battaglia punto a punto. Nel terzo set decisivo il quinto game, con Berrettini che riesce a strappare il servizio all'avversario e chiude il match. Ora il romano nel prossimo turno affronterà il danese Rune.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA