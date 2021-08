Tokyo 2020, il campione britannico Tom Daley oro olimpico e... campione di uncinetto FOTO

Il campione inglese Tom Daley, trionfatore a Tokyo 2020 con Matty Lee nella piattaforma sincro, fa parlare di sè non soltanto per le sue doti in piscina. È stato infatti sorpreso in tribuna mentre lavora una maglia all'uncinetto, durante la finale di una gara di tuffi femminile dai tre metri.

«Mi sento incredibilmente orgoglioso di essere gay e medaglia d'oro olimpica», aveva dichiarato Daley per celebrare la vittoria ottenuta nel trampolino 10 metri davanti a Cina e Russia.

Immediata la reazione del web che non ha esitato a creare meme e post in merito: c'è chi l'ha giustificato come un momento di rilassamento, altri invece come una scelta volutamente eccentrica per attirare l'attenzione delle telecamere o, ancora, c'è chi l'ha attribuito alla natura sessuale del giovane.

Attivista per per i diritti LGBTQA+, Daley è sposato con lo sceneggiatore premio Oscar Dustin Lance Black, con il quale ha avuto un figlio da madre surrogata.

