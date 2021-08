Vanessa Ferrari argento a Tokyo 2020: l'atleta nella storia della ginnastica artistica italiana

Vanessa Ferrari è medaglia d'argento a Tokyo 2020. L'atleta entra nella storia della ginnastica artistica italiana guadagnando il podio. Alla finale del corpo libero si è classificata seconda con un esercizio che può essere considerato il suo migliore di sempre sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Per la giuria allo stadio Olimpico di Tokyo ha totalizzato un punteggio di 14.200. Per l'azzurra, alla sua quarta partecipazione, è la prima medaglia olimpica.

Vanessa Ferrari argento a Tokyo 2020

L'oro è stato vinto dall'americana Jade Carrey (14.366). Alle spalle dell'azzurra (14.200) si è classificata la giapponese Mai Murakami (14.166) pari merito con la russa Melinkova. Vanessa, 30 anni, entra di diritto nella storia della ginnastica artistica azzurra poiché in questa disciplina le medaglie mancavano dal 1929.

Vanessa Ferrari, la storia

Vanessa entra nella storia non solo per la medaglia d'argento, ma per come ha conquistato il podio dopo cinque interventi chirurgici, l'ultimo al tendine di achille. In questa stagione ha avuto anche il Covid. Sembrava tutto perduto, ma è riuscita a salire sul podio.

