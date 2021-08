Jacobs e Tamberi premiati con la medaglia d'oro sul podio: emozione per gli eroi azzurri a Tokyo 2020

Momento storico per l'atletica italiana a Tokyo 2020. A mezzogiorno (ora italiana) Lemont Marcell Jacobs è stato premiato con la medaglia d'oro nei 100 metri, la gara regina delle Olimpiadi. Pochi minuti dopo è stato il turno di Gianmarco Tamberi, oro condiviso nel salto in alto con l'atleta del Qatar Barshim. Come da tradizione l'inno italiano è risuonato nello stadio di Tokyo e nel caso del salto in alto è stato doppio.

Forte commozione per Jacobs che ha sorriso con le lacrime agli occhi. Singolare la premiazione nel salto in alto con i due vincitori che si sono messi vicendevolmente la medaglia d'oro al collo. I vincitori ex aequo nel salto in alto ai Giochi olimpici di Tokyo hanno ascoltato poi ognuno il proprio inno nazionale. Entrambi gli azzurri hanno cantato l'inno di Mameli sotto la mascherina, Tamberi con la mano sul petto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 12:40

