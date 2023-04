Locatelli: «Milan in semifinale di Champions: il cuore e la grinta hanno avuto la meglio»

di Davide Locatelli

Ho passato diversi giorni col pensiero attorno a questa partita, e come poche volte mi è successo, l'emozione si è fatta sentire. Questo è il bello dello sport, ti puoi emozionare per un risultato sportivo. Incredibile vero? Questo è quello che mi è successo ieri sera nel vedere la mia squadra realizzare un sogno che fino a qualche mese fa era impensabile.

Le pagelle: Calabria annulla Kvara, Magic Mike para tutto. Leao inarrestabile

Milan, Pioli raggiante: «Derby in semifinale? Sarà stimolante e difficile»

Spalletti deluso: «C'era rigore su Lozano. Arbitro dell'andata? Contestato da tutti, tranne il Milan»

Siamo in semifinale di Champions League: siamo tra le quattro migliori d'Europa. Nemmeno i più ottimisti, avrebbero immaginato un risultato simile ad inizio stagione, e non per mancanza di fiducia, ma per una rosa che a tutti sembrava ancora incompleta per poter competere a certi livelli. Il cuore, la forza di volontà e la grinta hanno vinto sopra il talento degli altri. Grazie Milan per le emozioni che mi fai vivere. Ti amo e ti amerò sempre. Ci vediamo in semifinale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA