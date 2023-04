Napoli, Spalletti deluso: «C'era rigore su Lozano. Arbitro dell'andata? Contestato da tutti, tranne che dal Milan»

di Redazione Web

Da un lato un raggiante Stefano Pioli, dall'altro un deluso Luciano Spalletti, dopo l'eliminazione del suo Napoli ai quarti di Champions League contro il Milan. «Devo fare i complimenti al Milan e anche alla mia squadra. Rimpianti? Non si può tornare indietro e fare retromarcia. Rimorsi non ne abbiamo, per ciò che è stato fatto come atteggiamento della squadra. Ci siamo arrivati col fiato corto dopo quel turno delle nazionali», dice ai microfoni di Sky Sport.

«Conta il risultato, che spesso passa attraverso quello che riesci a costruire e ad avere con costanza, con l'atteggiamento e con la testa, cercando di sviluppare sempre un certo tipo di calcio. Da quel punto di vista sono contento. Poi è chiaro che giocando così, il fianco lo presti, e devi essere bravo a fare il fallo tattico che invece non siamo riusciti a fare né all'andata né al ritorno», aggiunge.





Io non ho contestato Kovacs. Siamo stati tutti d'accordo nel contestarlo, tranne quelli che hanno la maglia del Milan. Stasera c'è un rigore netto su Lozano, non è un contatto, ma un colpo. Questo non si può non andare a vedere. Però non mi attacco a niente. Rigore per loro, rigore per noi netto

Facciamo i complimenti al Milan per la qualificazione. Hanno giocato due partite capitalizzando il massimo ed è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti in cui pigiare sull'acceleratore o il momento in cui difendere

Meret: dato tutto, poco da recriminare

«Oggi abbiamo fatto una grande partita in generale. Sapevamo che loro avrebbero difeso e che sarebbero stati pericolosi sulle ripartenze, peccato non aver fatto fallo sulla ripartenza del gol, ma abbiamo creato gioco, creato occasioni e dato tutto fino alla fine. Se avessimo trovato il gol prima sarebbe potuto essere diverso, ma abbiamo dato tutto e c'è poco da recriminare». Così Alex Meret, dai microfoni di Sport Mediaset, nel dopopartita di Napoli- Milan di Champions. «Abbiamo preso già nelle altre partite dei gol in ripartenza - dice ancora Meret, che oggi ha parato un rigore a Giroud -. C'è delusione perché volevamo vincere e andare avanti, era nelle nostre possibilità farlo. Ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo. Questo non deve togliere nulla al gran cammino fatto e bisogna continuare a fare queste prestazioni per fare le ultime vittorie in campionato per il nostro obiettivo».

