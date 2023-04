Napoli-Milan 1-1, le pagelle: Calabria annulla Kvara, Magic Mike para tutto. Leao inarrestabile

di Luca Uccello

MAIGNAN 7,5 Magic Mike para tutto, come a San Siro sette giorni fa, anche un calcio di rigore

CALABRIA 7,5 Esce dal campo con il mal di testa. Ma annulla ancora una volta Kvaratskhelia. Ben fatto capitano!

KJAER 7,5 Ancora una volta insuperabile. Bisognerebbe clonarlo e riprodurlo in serie limitata solo per il Milan…

TOMORI 6 Gioca al fianco di Simon, gioca stretto per non lasciare spazio a Victor Osimhen. E fin tutto perfetto. Poi cadendo tocca la palla di mano ma in scivolata. Per Marciniak è fallo, è rigore…

THEO HERNANDEZ 6,5 Quando deve difendere commette sempre qualche piccolo errore. Per fortuna non decisivo. E davanti? Per una volta non è irresistibile

KRUNIC 6,5 Francobollo costoso su Zielinsky. Esegue alla perfezione le indicazioni scritte sulla lavagnetta dal suo allenatore

TONALI 6 Una serata di grande corsa, di lavoro oscuro. Quello che non si vede ma serve tantissimo per vincere ancora a Napoli contro i prossimi campioni d’Italia

BRAHIM DIAZ 6,5 Non fa il numero 10. Ma non importa. Fa tutto per aiutare il suo capitano a non cadere mai contro Kvara. E ci riesce. Esce senza più fiato (59’ Messias 6: meno disposto al sacrificio rispetto al proprio compagno. Si perde Osimhen)

BENNACER 6,5 Grande sostanza, tanto sacrificio, molta corsa. C’è tutto nella partita di Ismael. Una partita esemplare

RAFAEL LEAO 8 Si prende un rigore, uno quasi lo commette. Poi prende palla e arriva fino sul fondo senza che nessuno riesca a fermarlo. Alza la testa e il Milan vince. (84’ Saelemaekers ng)

GIROUD 6,5 Non si può sbagliare un rigore al San Paolo quando ti giochi un pezzo d’Europa. Non puoi nemmeno sbagliare a tu per tu con Meret. Ma se poi la butti dentro vinci sempre tu… (68’ Origi 6: fa anche il difensore centrale e di testa le prende tutte)

PIOLI 7 La vince lui. La vince ancora. Tatticamente fa un’altra partita perfetta dove dimostra quando la mano c’è, ci sia sempre in questo Milan che forse non è più forte del Napoli ma è sicuramente più squadra. Dopo 16 anni il Milan grazie a lui torna in semifinale di Champions League. E ora tocca all’Inter…

