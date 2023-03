Juve-Friburgo, Oppini e l'incubo Chiesa: «Forza Federico, siamo tutti con te»

di Francesco Oppini

La Juventus vince 1-0 con il Friburgo (quarto in classifica in Germania) l’andata degli ottavi di Europa League in quel di Torino, ma c’è preoccupazione e molta per il problema avvertito al ginocchio destro da Federico Chiesa durante la fase finale della partita. Andrò più sull’emozionale piuttosto che sulle questioni di campo o tattiche dato che comunque partire con un 1-0 casalingo aiuta sicuramente ad approcciare meglio alla sfida di ritorno in Germania di giovedì prossimo e per questo motivo spero davvero, con tutto il cuore, che non sia nulla di grave quanto accaduto al giovane campione d’Europa della Juventus.

Questa volta il ginocchio coinvolto è l’opposto rispetto a quello operato poco più di un anno fa ma la sensazione provata e riprovata da tutti noi mentre il giocatore si accasciava a terra è stata di puro “terrore”, anche perché nessuno giocatore al mondo merita di farsi male o di infortunarsi, figuriamoci un ragazzo straordinario, disponibile e fortissimo come Federico che era appena uscito da un terribile calvario durato più di un’anno. Forza Federico, siamo tutti con te, questa serata non avrebbe quasi senso se tu avessi ancora una volta delle ripercussioni.

