Juve, anche con il Friburgo decide Di Maria. Allegri: «Voglio una squadra più cinica». Ansia per Chiesa, Pogba multato

di Timothy Ormezzano

Manca Pogba, spedito in tribuna per questioni disciplinari. Vlahovic invece c’è ma quasi non si vede. Alla Juventus però basta una magia del solito Di Maria per superare 1-0 il Friburgo allo Stadium, nell’andata degli ottavi di Europa League, conquistati da una sua tripletta a Nantes. La vittoria di corto muso lascia qualche rimpianto alla Juve, vista la pochezza dei tedeschi che producono un solo tiro in porta, il gol di Holer cancellato dal Var. Così Allegri: «Per fortuna, altrimenti il Friburgo avrebbe pareggiato sull’unica occasione. Al ritorno bisognerà essere bravi a sfruttare al meglio gli spazi ed essere più cinici».

Juve-Friburgo, Oppini e l'incubo Chiesa: «Forza Federico, siamo tutti con te»



Grifo, azzurro di Germania, ci crede: «A Friburgo può succedere ancora tutto, giovedì prossimo daremo il massimo». La Signora parte forte, trascinata da Di Maria, ma spesso pasticcia sul più bello. Al 13’ Di Maria innesca Rabiot, però Flekken sfiora quanto basta. Altra occasione grande così su corner tagliatissimo di Di Maria che Flekker buca, senza che Bremer ne approfitti a porta sguarnita. Poi la Juve cala di intensità e precisione, al netto di un’altra sberla dello scatenato Cuadrado con Vlahovic che fallisce il tap-in e poco dopo un contropiede succulento. E il Friburgo? Poco o niente, si limita all’italianissimo catenaccio e contropiede. La ripresa si apre con un altro errore di Vlahovic, il peggiore dei suoi. E allora, al 53’, ci pensa Di Maria, con un violento colpo di testa su assist del solito Kostic. «Abbiamo due obiettivi, la Coppa Italia e l’Europa League – dirà il Fideo alla fine -. Il mio rinnovo? Ne stiamo parlando. Qui sono molto felice qui, sento l’affetto della gente». Dieci minuti dopo il Friburgo pareggia facendo centro al primissimo tiro, con Holer, ma l’arbitro annulla via Var per un tocco di mano di Ginter. La Signora tira un sospiro di sollievo ma poi si spaventa per il problema avuto dal subentrato Chiesa al ginocchio operato: tanta paura, poi il rientro in campo. «Non dovrebbe essere nulla di grave», tranquillizza Allegri. Il convitato di pietra è Pogba, che ha pagato con l’esclusione il ritardo con cui si è presentato in ritiro. Dice il conte Max: «Giusto mandarlo a casa, nel rispetto del gruppo». Aggiunge il dirigente Calvo: «La disciplina è fondamentale. Scatterà la multa».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 23:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA