Pupo: «La Fiorentina va in finale senza tirare in porta: il più dolce degli ossimori calcistici»

di Pupo

Ieri sera la Fiorentina ha disputato una buona partita, ma senza mai tirare in porta. Il più dolce degli ossimori calcistici. Contro una Cremonese molto organizzata, che ha dimostrato di valere molto di più della posizione in campionato, la Viola ha raggiunto contemporaneamente due obiettivi: la finalissima di Coppa Italia e, grazie al nuovo format, la Final Four di Supercoppa italiana con destinazione Arabia Saudita.

Ieri sono rimasto piacevolmente impressionato dalla prestazione di Dodò. Ha combattuto, lottato su ogni pallone, senza mai arrendersi, incarnando perfettamente lo spirito della Fiesole. A Roma, il prossimo 24 maggio, ci presenteremo al cospetto dell’Inter con la miglior formazione possibile. Sono ottimista. Così come anelo una finale di Conference League.

Il Basilea è una buona squadra, che testimonia la crescita del calcio svizzero. Nell’attesa però mi compiaccio delle parole di ieri di Commisso, che ha gentilmente fatto notare come tutti i giocatori passati dalla Fiorentina alla Juventus non abbiano poi performato come avrebbero dovuto. Il mio auspicio, comunque, è che in futuro la Viola abbia le possibilità di trattenere i suoi talenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 13:31

