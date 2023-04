Pupo alla conquista del Kazakistan, sesta puntata: le prove per il concerto

Il viaggio di Pupo in Kazakistan è arrivato alla sua sesta puntata. Pupo si trova all'interno di un teatro kazako e sta facendo le prove per il suo concerto. Il cantante toscano racconta l'ebbrezza di girare il mondo con la musica e si diverte sul palco con attorno i ballerini che si esercitano con le coreografie da portare in scena.

Il concerto in Kazakistan

Il giorno del primo concerto in Kazakistan si avvicina e Pupo fa le prove generali con il corpo di ballo, intonando al pianoforte e con la chitarra i suoi cavalli di battaglia e quelli della tradizione italiana: «Come un incantatore di serpenti vado in giro incantando la gente, pur non sapendo fare praticamente un c****», così Pupo stempera la tensione nel suo stile anticonvenzionale.

Il pensiero di Pupo

Pupo pensa che nella vita sia necessario guadagnarsi le soddisfazioni con grande fatica e sacrificio: «Giovani e colleghi adesso comincerete a capire cosa bisogna fare per guadagnarsi il pane al mondo: la fatica, con una chitarra, un pianoforte: cominciate a strimpellare qualche strumento. Nella vita bisogna arrangiarsi, come faccio un po' io che giro il mondo con la chitarra come uno zingaro russo».

