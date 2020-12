Paolo Rossi, la bara portata a spalla dagli azzurri del Mondiale '82: le immagini commoventi

di Silvia Natella

Il feretro di Paolo Rossi è arrivato al Duomo di Vicenza per i funerali. Accanto alla famiglia gli azzurri del Mondiale '82, quegli ex compagni della Nazionale che insieme a lui sono saliti sul tetto del mondo e hanno alzato la coppa più ambita. I "ragazzi dell'82" hanno portato la bara a spalla traghettandola nel viaggio verso la chiesa e la cerimonia funebre. Anche il figlio 38enne Alessandro ha sollevato la bara. Tanta la commozione, soprattutto davanti alla moglie Federica Cappelletti.

Il feretro di #PaoloRossi e' entrato nel Duomo di #Vicenza portato dal figlio Alessandro e anche da Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni. Dietro la moglie Federica e le figlie All'interno del Duomo massimo 250 persone. Video di Milva Andriolli #IoSeguoTgr pic.twitter.com/WFn6cmWx1U — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) December 12, 2020

Le esequie sono iniziate dopo le 10 del mattino e sono trasmesse in diretta su Rai Due. Pablito, come lo chiamavano tutti affettuosamente, è morto a causa di un tumore, ma nessuno della mitica chat dell'82 si era reso conto della gravità della situazione. Era scomparso dai social per motivi di salute e all'insaputa di molti lottava per la vita. Lascia oltre al primogenito Alessandro anche due figlie piccole, Elena Sofia e Maria Vittoria, avute dal secondo matrimonio.

Nel Duomo di Santa Maria Annunciata a Vicenza ci sono Tardelli, Cabrini, Altobelli, Collovati, Oriali, i componenti di quell'Italia che Rossi, con i suoi gol, trasportò nell'ultima fase del torneo in Spagna. Presenti anche Bruno Conti, Paolo Maldini, il presidente Figc Gravina. Tra le corone di fiori anche quella dell'Uefa. Sulla bara la maglia azzurra.

