Il giorno dell'addio a Paolo Rossi. Oggi in duomo a Vicenza, alle 10.30, si svolgeranno i funerali ai quali prenderanno parte i suoi compagni di squadra della Nazionale vincitrice dei campionati del mondo del 1982 in Spagna. Il Mondiale in cui Paolo Rossi divenne un eroe dopo la mitica tripletta contro il Brasile. La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport.

LA CAMERA ARDENTE ALLO STADIO MENTI

Una lunga fila, ininterrotta, di tifosi, ha sfilato a Vicenza dalle 15 di venerdì davanti al feretro di Paolo Rossi, posto sul tappeto erboso dello stadio Romeo Menti, per l'ultimo saluto all'indimenticato centroavanti della gloriosa Lanerossi Vicenza. Prima dell'apertura della camera ardente ai tifosi, alle 15, la moglie Federica, assieme ai due figli, si è intrattenuta qualche minuto davanti alla bara di legno chiaro coperta dalla grande corona di rose bianche e sulla quale è stata posta la sua maglia biancorossa con il numero 9 e la scritta 'Ciao Paolo. Per sempre con noi...'. Poco prima dell'apertura della camera ardente, la moglie Federica, accompagnata dalle due figlie, si è trattenuta davanti alla bara in legno chiaro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 09:21

