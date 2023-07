Milinkovic Savic ufficiale all'Al Hilal: il sergente saluta la Lazio e la Serie A. Il video su Instagram

di Redazione web

Ora c'è anche l'ufficialità. Sergej Milinkovic Savic, uno dei centrocampisti più forti della Serie A degli ultimi anni, vola in Arabia Saudita: giocherà con l'Al Hilal, che lo ha ufficializzato con un video sui suoi canali social. Il sergente, come era soprannominato dai tifosi della Lazio, è stato ceduto agli arabi per una cifra vicina ai 40 milioni di euro: una cifra importante per il club biancoceleste, considerando che tra un anno il contratto di Milinkovic sarebbe scaduto e avrebbe poi potuto firmare con qualunque squadra.

