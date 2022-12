di Alessio Agnelli

Lukaku, Napoli nel mirino: dopo la delusione Mondiale, l'accelerata con l'Inter per farsi trovar pronto il 4 gennaio. Ancora tre settimane e spicci per recuperare la forma migliore e rispondere presente nella sfida dentro o fuori con gli azzurri di Spalletti, fondamentale e vitale (tenuto conto del -11 in classifica) per la Banda Inzaghi.

Samuel Eto'o perde la testa ai Mondiali: calci a uno youtuber dopo Brasile-Corea del Sud VIDEO

Romelu Lukaku da sabato si è riaggregato ai nerazzurri di rientro da Malta per la prima seduta parzialmente in gruppo (prima palestra, riscaldamento e torello con la squadra, poi un allenamento personalizzato a chiudere) dopo Qatar 2022 e la cocente eliminazione del Belgio nella fase a gironi e ieri mattina, nel giorno di riposo della squadra, ha continuato a lavorare alla Pinetina, in compagnia di André Onana e Joaquin Correa (a Milano da sabato come Big Rom), per bruciare le tappe ed arrivare finalmente in condizione all'appuntamento con la capolista.

Il programma di recupero del bomber di Anversa prevede, infatti, allenamenti parziali con i compagni anche per i prossimi giorni, ma solo per semplice precauzione e cautela dopo il lungo infortunio di inizio stagione, completamente smaltito e già alle spalle da fine novembre. Da capire ora se Lukaku potrà essere già a disposizione di Inzaghi dal test-match di sabato a Siviglia contro il Real Betis o se prevarrà la linea della prudenza, con rientro tra Reggina (il 22 dicembre, al Granillo) e Sassuolo (il 29, al Mapei Stadium) prima della ripresa del campionato. Esattamente come Correa, che ha saltato il Mondiale per un'infiammazione al tendine d'Achille e aumenterà i carichi di lavoro gradualmente per evitare ricadute. Nessun problema, invece, per Onana, in gruppo a tempo pieno da oggi. E, in giornata, con i compagni pure Matteo Darmian, ko prima della sosta, ma ristabilito a tutti gli effetti.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA