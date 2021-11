Antonio Conte al Tottenham, è ufficiale: per lui uno stipendio da sogno. Ecco quanto guadagnerà

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo ha annunciato il club londinese, che dopo appena quattro mesi aveva esonerato il portoghese Nuno Espirito Santo.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021