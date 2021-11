Il Tottenham dà il benvenuto a Antonio Conte: "Buongiorno..."

(LaPresse) Antonio Conte è il nuovo manager del Tottenham. Il tecnico italiano, che in estate aveva rescisso con l'Inter, prende il posto di Nuno Espírito Santo, esonerato dopo la pesante sconfitta contro il Manchester United. Il club londinese ha dato il benvenuto a Conte con un video postato sui propri profili social: "Buongiorno...". Conte – che a Londra aveva già allenato il Chelsea dal 2016 al 2018 – ha firmato con gli Spurs un contratto fino al 2023, con opzione di proroga. Percepirà quasi 18 milioni di euro a stagione. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

