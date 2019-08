" ZeroZeroZero": Diffuso il teaser trailer della serie Sky diretta da Stefano Sollima

di Ida Di Grazia

Stefano Sollima

Leggi anche >

The New Pope e ZeroZeroZero in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia

Leggi anche >

The New Pope: ​Pubblicato il primo teaser trailer con Jude Law e John Malkovich

Venerdì 30 Agosto 2019, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spietato come la lotta per la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo, la cocaina. Sconvolgente, come i sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente assetati di potere. E' statoe tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, edito in Italia da Feltrinelli.Già dalle prime immagini rilasciate oggi, emerge in tutta la sua potenza il quadro raccontato da, una produzione Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon Prime Video. Nel cast internazionale della serie, in otto episodi, ci sono Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Harold Torres, Tcheky Karyo e Francesco Colella.La serie sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso allaZEROZEROZERO è attesa al debutto nel 2020 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon Prime Video negli USA, in Canada, America Latina e Spagna. Il distributore internazionale è STUDIOCANAL TV.ZEROZEROZERO è una delle produzioni legate alla crescita di investimenti in produzioni originali di Sky, annunciati per il recente lancio di Sky Studios, la nuova casa di produzione e sviluppo pan-Europea.