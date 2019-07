The New Pope e ZeroZeroZero in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, lite in studio a Stasera Italia: insulti e sediate​

Giovedì 25 Luglio 2019, 17:10

die "diverrannopresentate in anteprima mondiale come eventi speciali fuori concorso alla 76esimaedizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.Sono tra le serie più attese della prossima stagione targatae guidate da due mostri sacri del cinema italiano:Dal 28 agosto al 7 settembre laospiterà fuori concorso due episodi speciali e in anteprima di:Tutti gli otto episodisono diretti dal Premio Oscar®, regista, tra gli altri, de “La grande bellezza” e. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar® Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già visti in “The Young Pope”. New entry in questa serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest starI due episodi in anteprima di "ZeroZeroZero", la serie diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di, verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.racconta sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina.Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per una serie in otto episodi che vanta un grande cast internazionale, con protagonisti Andrea Riseborough (Morto Stalin, se ne fa un altro, La battaglia dei sessi, Waco, W.E. Edward e Wallis: il mio Regno per una Donna), Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti, The Amazing Spiderman 2, In treatment), Gabriel Byrne (In treatment, I Soliti Sospetti, Crocevia della morte), Harold Torres (González, Sin nombre, Northless), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Francesco Colella (Made in Italy, Piuma) e Tcheky Karyo (Nikita, A Gang Story)La serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra; La Serie - Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano e Stefano Sollima - e Mauricio Katz (The Bridge, Niño Santo) ed è stata scritta dagli stessi Fasoli e Katz che hanno creato la serie con Sollima. Max Hurwitz (Hell on Wheels, Manhunt: Unabomber) e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura.ZeroZeroZero debutterà nel 2020 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon negli USA, in Canada, America Latina e Spagna. Il distributore internazionale è STUDIOCANAL TV.