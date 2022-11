Vladimir Luxuria a BellaMa: «Sono tornata a essere cattolica, prima non mi sentivo degna»

Vladimir Luxuria, ospite a “BellaMa’” (in onda su Rai2 da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17) nella puntata di oggi, venerdì 4 novembre, ha raccontato a Pierluigi Diaco: «Sono ritornata a essere cattolica, perché Dio accoglie tutti. Non mi sentivo degna per la mia identità sessuale, poi Don Gallo mi ha convinta che non dovevo precludere la mia fede in Dio. Ho ripreso ad andare a messa e a fare la comunione. Pensavo che non sarei stata accettata e invece mi hanno accolta a braccia aperte. Probabilmente sono anche stata fortunata nell’aver incontrato sacerdoti accoglienti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 15:09

