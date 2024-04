Gaia in lacrime da Silvia Toffanin dopo l'eliminazione da Amici: «Mida? Magari fuori potrebbe essere diverso»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 27 aprile c'è anche Gaia De Martino, la ballerina eliminata durante l'ultima puntata del serale di Amici 23. L'ex allieva, in studio da Silvia Toffanin, ha avuto modo di parlare delle difficoltà artistiche e private vissute nel talent condotto da Maria De Filippi. Tra queste anche la relazione nata all'interno della scuola (e ormai giunta a termine) con Mida. «Il mio percorso le difinirei un percorso pieno di emozioni», ha spiegato Gaia.

Le parole di Gaia

Gaia De Martino in lacrime ha spiegato a Silvia Toffanin che Amici per lei è stata una delle esperienze più importanti della sua vita.

Gaia ha parlato a cuore aperto a Verissimo anche della fine (o quasi) della storia d'amore con Mida. «Lui è stata la mia prima relazione - ha sottolineato Gaia -. Mi ha aiutato in tanti miei punti deboli e mi ha aiutato a superarli, lui rimane una persona importante. Gli voglio bene, siamo molto diversi e forse per questo ci siamo trovati. Mi piace pensare positivo e continuerò a farlo. Magari fuori potrebbe essere diverso, io non lo so. Avremo modo sicuramente di vedere le cose fuori».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 18:16

