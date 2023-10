Un posto al sole, la fiction diventa realtà: su Airbnb si potrà alloggiare a Palazzo Palladini

di Redazione web

I fan della storica serie tv della Rai, Un Posto Al Sole lo avranno già notato: uno dei suoi scenari più iconici diventa host su Airbnb. L'assoluta novità è però che dal 17 ottobre, grazie a un innovativo progetto di collaborazione tra Airbnb, Fremantle e Rai, sarà davvero possibile soggiornare all'interno di Palazzo Palladini, la location dove è ambientata la soap.

Realtà e finzione

Si tratta di Villa Volpicelli, uno splendido edificio del Seicento che affaccia sul Golfo di Napoli, nel quartiere di Posillipo, noto al grande pubblico come il celebre Palazzo Palladini di Un Posto Al Sole e che si aggiunge alle oltre 52mila soluzioni prenotabili all'interno della Categoria Dimore Storiche in Europa.

Come la serie tv

Nel corso degli ultimi episodi andati in onda, uno dei personaggi decide di mettere in affitto su Airbnb una stanza all'interno del suo appartamento, conosciuto come La Terrazza.

Attore custode

Ad accogliere gli ospiti al loro arrivo, il celebre custode interpretato dall'attore Patrizio Rispo. «Il bello di Un Posto Al Sole è la sua connessione con la realtà. Per questo sono entusiasta di questa iniziativa, che mi permette di portare il mio personaggio fuori dallo schermo e dà la possibilità alle persone di entrarvi come comparse, diventando così parte della grande famiglia di Palazzo Palladini. Non vedo l'ora di accogliere i viaggiatori che prenoteranno il soggiorno e condividere con loro chicche e segreti della mia Napoli», afferma Patrizio Rispo, attore e host del soggiorno.

