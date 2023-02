The Voice Senior, la 81enne Annamaria Bianchi canta Endrigo e si commuove: le lacrime durante l'esibizione

di Redazione Web

Annamaria Bianchi si commuove durante l'esibizione e viene proclamata dai social come la vincitrice morale della quarta puntata di The Voice Senior. Il talent show di Rai1, condotto da Antonella Clerici ha il compito di presentare al pubblico e di premiare alcune delle voci over 60 più belle del Paese: tra queste quella di Annamaria, 81 anni. Durante la puntata del 3 febbraio i telespettatori hanno particolarmente apprezzato la performance commovente di Annamaria con "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo.

L'esibizione di Annamaria Bianchi

«Io quando canto sono in un altro mondo», ha riferito la concorrente, in arte Ofelia, nel video di presentazione. «Non vedo più nessuno, non sento più niente, io vago nello spazio». La sua storia, semplice e profonda al tempo stesso, ha colpito i telespettatori: «Mi vergogno molto di me da sempre. Da giovane ero brutta, figurati ora con l'età. Ed è un problema grande. Ho iniziato a cantare quando ero adulta per una promessa fatta a mia madre. Altrimenti io non mi sarei mai esposta perché non sono il tipo. Non è che io arrivo al cuore di tutte le persone, devono avere una sensibilità particolare perché mi devono accettare prima di tutto per l'aspetto e poi per la voce, ma quando sarà il momento andrò sul palco e canterò».

Nata e vissuta a Ferrara, Annamaria è stata sindaca della sua città per cinque anni: «Quello era dettato dalla volontà che avevo di fare delle cose per la comunità», ha sottolineato Annamaria in un'intervista rilasciata ad Antonella Clerici.

Annamaria Bianchi si è esibita nella quarta puntata di The Voice Senior con il brano "La vie en rose" di Edit Piaf. La cantante ha dimostrato una potenza vocale unica e per questo motivo ha ottenuto l'approvazione da parte dei giudici: «Mi ha colpito l'amore che ha messo nella canzone», ha commentato Angelo Sotgiu.

Accompagnata da Gigi D'Alessio al pianoforte, la concorrente di The Voice Senior ha intonato un secondo brano: "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo. Canzone che l'ha fatta commuovere sul palco: «Mi dispiace, l'ho un po' rovinata», ha detto Annamaria tra le lacrime e gli applausi del pubblico.

La signora Annamaria Bianchi, detta Ofelia, ha deciso di usare #TheVoiceSenior per superare la sua timidezza e le sue insicurezze. E non certo con un brano semplicissimo ma con "La vie en rose"... pic.twitter.com/LkRYhtoIPN — Zizì 💐🎵 (@fabriziomico) February 3, 2023

