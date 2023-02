Ascolti Tv 3 febbraio 2023, Fosca Innocenti si arrende a The Voice Senior

Ascolti 3 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 The Voice Senior ha conquistato una media di 4.065.000 spettatori pari al 24.6% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Fosca Innocenti 2 è stata seguita da 2.337.000 spettatori (14%). Su Rai2 N.C.I.S. 837.000 (4.1%), N.C.I.S. Hawai 601.000 (3.4%). Su Italia1 I mercenari 3: 1.259.000 (6.8%). Su Rai3 Quei due: Edda e Galeazzo Ciano 489.000 (2.6%). Su Rete4 Quarto Grado 1.119.000 (7.6%). Su La7 Propaganda Live 726.000 (5.1%). Su Tv8 Cucine da Incubo 454.000 (2.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 660.000 (3.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.763.000 (22.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.715.000 e 17.6%. Su Rai2 Tg2 Post 720.000 (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.454.000 e 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.459.000 (7.1%), Un Posto al Sole 1.746.000 (8.2%). Su Rete4 Stasera Italia 811.000 (4%) e 916.000 (4.3%). Su La7 Otto e Mezzo 1.439.000 (6.8%). Su Tv8 100% Italia 513.000 (2.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo in replica 560.000 (2.7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.586.000 (27.1%). Su Canale5 Avanti un Altro 3.457.000 (20.9%).

Nel daytime al pomeriggio da segnalare lo strapotere di Uomini e Donne su Canale 5 con 2.910.000 spettatori pari al 27.2% di share. Conferma la crescita su Rai2 BellaMa’ che raggiunge un picco dell’8,2% di share.

