di Ida Di Grazia

Maddalena Corvaglia una delle veline più amate di Striscia la Notizia sarà ospite sabato 4 febbraio a Verissimo. La showgirl si racconta a Silvia Toffanin parlando non solo del divorzio da Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, ma anche dell'amicizia finita con Elisabetta Canalis.

Masterchef: eliminati due tra i concorrenti più forti. Ecco cosa è successo nella puntata di giovedì

Maddalena Corvaglia si confessa a Verissimo: dal divorzio all'amicizia finita con Elisabetta Canalis, ecco tutta la verità

Il Divorzio

Maddalena Corvaglia racconta a Verissimo della separazione avvenuta nel 2017 da Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto la figlia Jamie: «La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto».

A Silvia Toffanin, che le chiede come siano adesso i rapporti con l’ex marito, la Corvaglia confida: «A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia».

E sulle pratiche del divorzio che ha affrontato negli Stati Uniti, dove si era trasferita per amore, afferma: «L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano».

Elisabetta Canalis

Ai microfoni di Verissimo, l’ex velina risponde anche ai rumors sulla rottura con la storica amica e collega Elisabetta Canalis: «È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile».

Infine, alla domanda se oggi ci sia un nuovo amore nella sua vita, Maddalena confessa: «Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore».

Maddalena Corvaglia, confessione a #Verissimo: divorzio e amicizia finita con Elisabetta Canalis, tutta la verità https://t.co/KPlDuTFcFO — Leggo (@leggoit) February 3, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA