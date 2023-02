Tali e Quali 2023, la finale: le anticipazioni dell'ultima puntata

di Redazione web

"Tali e Quali" Edizione 2023, show condotto da Carlo Conti è arrivato alla sua ultima puntata. Il varietà di grande successo è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La finale andrà in onda sabato 4 febbraio su Rai1 a partire dalle ore 21.25.

La scaletta dell'ultima puntata

Sul palco i due primi classificati dei quattro appuntamenti precedenti e il "Miglior 3°" delle quattro serate, scelto la scorsa settimana direttamente dalla giuria. L’obiettivo per tutti i partecipanti è lo stesso: essere ‘tali e quali’ agli artisti della musica nazionale e internazionale che dovranno interpretare in tutto e per tutto. Cantando come sempre rigorosamente dal vivo. In palio, il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”.

Il ruolo della giuria

Un ruolo fondamentale lo avrà, come sempre, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da due giudici speciali: Gabriella Germani e Ubaldo Pantani.

La grande famiglia di "Tali e Quali"

Tutti gli artisti, oltre alla grande trepidazione della loro "prima volta", provano anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di "Tale e Quale Show": dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ospiti fissi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

“Tali e Quali” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow.

