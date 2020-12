The Roast of Italy: su Comedy Central il nuovo programma observational con Francesco De Carlo. In onda in prima tv assoluta dal 22 dicembre ogni martedì alle 22.00 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV) – il comico si interrogherà e si approfondiranno le più svariate tematiche legate all’Italia e agli italiani.

Leggi anche > Masterchef Italia 10: si parte giovedì. Dalle selezioni via zoom alle prove a sorpresa ecco tutte le novità di questa edizione

Un comico, per parlare di un tema, deve conoscerlo, deve fare esperienza, uscire dalla comfort zone e vivere la vita. Menomale che l’Italia è il paese più bello del mondo!

Questa la premessa di The Roast of Italy, il nuovo programma observational con Francesco De Carlo – in onda in prima tv assoluta dal 22 dicembre ogni martedì alle 22.00 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW TV) .



A De Carlo il compito di mettere in discussione ogni aspetto della vita (la sua pigrizia, la sua maleducazione, la sua rassegnazione politica) infiltrandosi tra vizi, estremismi e peccati degli italiani. Il tutto raccontato attraverso esperienze immersive, fatte in prima persona dal conduttore, interviste, incontri e momenti di riflessione, da cui scaturiranno i pezzi di stand up comedy inerenti ai temi di puntata. Per creare i suoi monologhi di stand up, Francesco si è messo in discussione come mai prima.



Romano di nascita, ma cittadino del mondo Francesco De Carlo si esibisce in più di 15 Paesi ed è uno dei comici italiani più apprezzati in assoluto. È uno dei nuovi talenti lanciati da Comedy Central. Dopo aver fatto parte del cast fisso di Comedy Central News, si è anche esibito sul palco di Stand Up Comedy. E oggi, con The Roast of Italy, diventa il padrone di casa di un programma tutto suo, cucito appositamente sulla sua personalità e carisma.

Ogni puntata di The Roast of Italy sarà una vera conquista: realtà diverse da portare alla ribalta, personaggi eclettici e situazioni che, se all’apparenza sembrano ordinarie, hanno del potenziale straordinario.

Qui Francesco De Carlo gioca ad immedesimarsi nelle vite più diverse, oggi mette alla prova la sua antipatia verso i bambini facendo da babysitter a due incontenibili marmocchietti, domani è il sindaco di una città, per misurare il suo talento di populista.



Un format differente con un punto di vista unico. The Roast of Italy arriva dopo il successo di El Roast de España, e si definisce un programma «observational», perché è questa la sua parola chiave: l’osservazione diretta e attenta. Del “filone” internazionale di The Roast di Comedy Central va ricordata la popolarissima versione americana dove, un gruppo di comici e personaggi dello star system prende di mira a suon di battute pungenti e politicamente scorrette il personaggio famoso protagonista. Nel corso delle edizioni, sono stati letteralmente “arrostiti” i personaggi più noti dello showbiz: da Donald Trump a Bruce Willis, passando per Justin Bieber, Alec Baldwin e James Franco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA