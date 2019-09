di Ida Di Grazia

Temptation Island Vip 2

Nathaly Caldonazzo

Lunedì 23 Settembre 2019, 23:02

Durante lache abbiamo seguitola Caldonazzo decide di abbandonare il falò di confronto e lasciare per sempre il suo fidanzato. La misura è ormai colma.Dopo aver visto nuovamente i video del fidanzato Andrea con la single Zoe,Interrompe il video, chiude il tablet e: «Davvero ho la nausea, scusami Ale, questa non è guerra ma è schifo. Lo faccio anche per lui che sta facendo una figura terribile. Mi vergogno di essere considerata la sua donna», la Marcuzzi la raggiunge «non ti voglio convincere ma vedervi lì seduti e rinfacciarvi tutto, è tossico, ma sei sicura che rientrati a Roma non tornete insieme?». «».Alessia Marcuzzi torna da Andrea che è rimasto impassibile seduto sul tronco del falò: «Il problema non è il balletto, ha denigrato il nostro rapporto, partendo dal presupposto che sono legato a lei, ma non credo che soffra più di tanto. Non è innamorata di me», Alessia gli chiede se è ancora innamorato «Penso di no. Lo vedi lei scappa, non si può chiarire​».