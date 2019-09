Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti aggredisce Nathaly Caldonazzo e offende Alessia Marcuzzi che deve intervenire

di Ida Di Grazia

Al falò di confronto immediato richiesto dalla Caldonazzo, che stiamo seguendo, il fidanzato si mette sulla difensiva,come se non bastasse prova a mettere in mezzo anche la Marcuzzi che non ci sta e difende la showgirl ««Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte» esordiscedopo aver visto ilin atteggiamenti molto intimi con la single Zoe.«Sapevi che mi aspettavo altro da parte tua. Ti sei fatta prendere in braccio, mi hai provocato. La mia non è stata una vendetta, è stata una conseguenza» si giustifica Andrea. «Nulla giustifica quello che hai fatto. Ti sei fatto toccare, ci sei andato due volte in esterna e sei entrato in camera sua. Ti rendi conto di quello che hai fatto?».mostra loro i video incriminati, si parte prima con quelli di Nathaly,, la Caldonazzo sembra pietrificata e cerca aiuto nello sguardo della Marcuzzi che lo invita a mantenere la calma: «Sei stati aggressivo, ci sono anch'io qui e lei può guardarmi quando vuole». Ma Andrea è fuori di sè e continua ad attaccare la sua compagna denigrandola: «Mi fa piacere vederti guardare Alessia visto che quando siamo a casa non parli bene di lei». Ancora una volta è Alessia Marcuzzi a ristabilire la calma e a tenere il polso della situazione: «Sei anche poco elegante».