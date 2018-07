Temptation Island, nuovo record di ascolti: e la concorrenza piange...

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quarta vittoria consecutiva per “” che si si aggiudica il prime time con 3.738.000 spettatori e il 22.39% di share (26.08% di share sul target commerciale). Sula settima puntata della serieha ottenuto 2.659.000 telespettatori e il 13,9%.Nel corso della serata la trasmissione ha raggiunto picchi d’ascolto di 4.121.000 spettatori e del 39.84% di share. Risultato straordinario tra i giovanissimi: 44.56% di share sul target 15-24 anni.Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia conferma il proprio successo anche sui social: l'hashtag ufficiale del programma #TemptationIsland si è aggiudicato su Twitter la prima posizione in Italia e nel mondo. Su Facebook e Instagram invece sono stati raggiunti 1 milione 400 mila account.Appuntamento con l’ultima puntata della quinta stagione di “Temptation Island” domani, mercoledì 1° agosto, in prima serata sempre su Canale 5.